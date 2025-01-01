В МЧС рассказали о пожаре у Пермского политеха Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В пермских пабликах появились сообщения о том, что 15 апреля, примерно в 19:00, в район Октябрьской площади Перми, где расположен главный корпус политехнического университета, прибыли несколько расчетов пожарной службы. В Главном управлении МЧС по региону подтвердили факт выезда спасателей в указанный квартал.

Спасатели отметили, что реагировали на вызов, постпивший к ним в 18:54 по поводу задымления в электрощитовой.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что имело место небольшое возгорание электропроводки. Огонь был потушен на участке площадью 0.4 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

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