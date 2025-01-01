Стало известно расписание пасхальных богослужений в храмах Перми Они состоятся в ночь с 19 на 20 апреля Поделиться Твитнуть

В ночь на 20 апреля в церквях Перми пройдут торжественные пасхальные службы, посвящённые празднику Воскресения Христова. Пресс-центр Пермской митрополии опубликовал расписание ночных и утренних богослужений, приуроченных к Пасхе, для удобства верующих, напомнив, что исповедь для желающих и готовящихся причаститься осуществляется до начала ночной службы.

Центральное пасхальное богослужение состоится в Свято-Троицком соборе (Пермь, ул. Монастырская, 95). Проведёт его глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (начало ночной службы в 23:15). Утром в соборе пройдёт поздняя Божественная литургия, начало которой запланировано на 9:00.

Список других храмов Перми, где также пройдут пасхальные богослужения:

Храм Всех святых (ул. Тихая, 23): ночная служба — 23:30, поздняя литургия — 8:40.

Крестовый храм во имя святителя Митрофана Воронежского (Комсомольский проспект, 6): исповедь — 23:00, ночная служба — 23:20, поздняя литургия — 9:00.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Ленина, 48): ночная служба — 23:00, поздняя литургия — 8:40.

Храм Вознесения Господня (ул. Борчанинова, 11): ночная служба — 23:30, поздняя литургия — 9:00.

Храм святого апостола Андрея Первозванного (ул. Старцева, 140 а): ночная служба — 23:00, поздняя литургия — 9:30.

Храм святого праведного Симеона Верхотурского (ул. Пушкина, 83): ночная служба — 23:30, поздняя литургия — 9:00.

Петропавловский собор (ул. Советская, 1/1): ночная служба — 23:30, поздняя литургия — 9:00.

Храм святых Царственных Страстотерпцев (ул. Свиязева, 19): ночная служба — 23:30.

Храм Петра и Февронии Муромских (ул. Хабаровская, 68): ночная служба — 00:00.

Храм Иоанна Богослова (ш. Космонавтов, 185): ночная служба — 23:00.

Храм Георгия Победоносца (ул. 25 Октября, 103): ночная служба — 23:30, поздняя литургия — 9:00.

Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (ул. Лодыгина, 40а): ночная служба — 23:30.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Генерала Доватора, 9): ночная служба — 23:30, поздняя литургия — 10:00.

Храм равноапостольного князя Владимира (ул. Кировоградская, 194): ночная служба — 0:00, поздняя литургия — 9:00.

Храм мученика Иоанна воина (ул. Сестрорецкая, 9): ночная служба — 23:30.

Крестовоздвиженский храм (ул. Омская, 4 / ул. Новгородская, 72): ночная служба — 23:30.

Свято-Троицкий Стефанов монастырь (ул. Висимская, 4а): ночная служба — 23:00, поздняя литургия — 8:00.

Пермский Богоявленский монастырь (ул. 1-я Линия, 53): ночная служба — 23:00, поздняя литургия — 9:00.

Пермский Успенский монастырь (ул. Плеханова, 39/5): исповедь — 22:00, ночная служба — 23:00, поздняя литургия — 9:00.

Бахаревский Богородице-Казанский монастырь (ул. Пристанционная, 38): ночная служба — 23:30, поздняя литургия — 9:00.

Белогорский Свято-Николаевский монастырь: ночная служба — 23:20, утреннее богослужение — 10:00.

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