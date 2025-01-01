Из-за сильного ветра в Прикамье 16 апреля могут обрываться провода В МЧС предупредили об ухудшении погоды Поделиться Твитнуть

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС, 16 апреля ожидается ухудшение погодных условий. В частности, в дневное время в некоторых районах прогнозируются усиление ветра до 20 м/с. А это значит, предупредили в МЧС, существует вероятность повреждений линий электропередачи, возникновения неполадок в работе коммунальных систем, образования заторов на дорогах и увеличения числа дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели рекомендуют не находиться вблизи деревьев, электролиний и непрочных конструкций, а также не парковать автомобили рядом с ними.

В случае аварий на электросетях необходимо отключить все электроприборы и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям следует придерживаться безопасной скорости движения и соблюдать дистанцию, избегая резких поворотов и торможений. Необходимо учитывать состояние дорожного покрытия.

Пешеходам необходимо проявлять особую осторожность при передвижении по улице и переходе через проезжую часть.

Для вызова экстренных служб следует использовать номера: «01» — со стационарного телефона, «101» или «112» — с мобильного телефона (звонок бесплатный).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.