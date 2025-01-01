Вывоз удобрений на экспорт из Пермского края достиг 4,8 млн тонн Это на 6,1% больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

РЖД

В первом квартале 2025 года объёмы экспорта удобрений, перевезённых по железнодорожной сети РЖД, показали увеличение на 37,1%, достигнув отметки в 11,2 млн тонн. Как сообщает пресс-служба РЖД, большая часть этого объёма (9,1 млн тонн, что на 36,6% превышает показатели АППГ) была отправлена через морские гавани.

Лидирующие позиции по объёмам отгрузки заняли порты Северо-Западного региона, через которые прошло около 8 млн тонн грузов, что демонстрирует рост на 38,2%. Южные порты также показали положительную динамику с объёмом в 1,1 млн тонн и увеличением погрузки на 26,3%. Дальний Восток тоже отметился ростом — 26,5 тыс. тонн, что на 18,1% больше.

Экспорт через пограничные переходы составил более 2 млн тонн, что на 39,4% выше прошлогодних показателей. Суммарный объём погрузки удобрений по всей железнодорожной сети достиг 18,4 млн тонн, превысив прошлогодний результат на 7,6%.

Наибольший вклад в общие объёмы внесли Пермский край с 4,8 млн тонн (рост на 6,1%), Мурманская область с 3,8 млн тонн (увеличение на 2,6%) и Новгородская область с 1,6 млн тонн (прирост на 23,6%).

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