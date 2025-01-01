В Прикамье водители 9 раз нарушили правила пересечения ж/д переездов ДТП не зафиксированы Поделиться Твитнуть

РЖД

С января по март 2025 года на территории Пермского края было зарегистрировано 9 случаев несоблюдения правил дорожного движения при пересечении ж/д переездов водителями автотранспорта, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Для сравнения: в Свердловской области зафиксировано свыше полусотни аналогичных инцидентов, а в Ханты-Мансийском АО — более 30 нарушений и одна дорожно-транспортная авария.

Наилучшие показатели соблюдения ПДД на ж/д переездах отмечены в Тюменской области (всего 1 нарушение за первый квартал) и Ямало-Ненецком АО, где подобных ситуаций не выявлено.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число зафиксированных нарушений сократилось более чем в 2,5 раза.

Представители СвЖД подчеркнули, что каждое пренебрежение правилами дорожного движения на ж/д переездах потенциально влечёт за собой аварийную ситуацию, представляющую опасность для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Они настоятельно рекомендовали водителям при пересечении переездов строго следовать указаниям дорожных знаков, светофорным сигналам и положению шлагбаума.

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