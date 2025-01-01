В лесохозяйстве на севере Прикамья выявлены нарушения трудового законодательства Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

По результатам проверки, проведённой Государственной инспекцией труда в Пермском крае, в ООО «Лесник» (Чусовой), осуществляющем лесохозяйственную деятельность, выявлены нарушения трудовых прав сотрудников. Всего в компании работает 80 человек.

Так, работникам при увольнении не выплачивалась компенсация за неиспользованный отпуск, персонал не обеспечивался достаточным количеством средств индивидуальной защиты, выявлены факты допуска сотрудников к выполнению обязанностей без инструктажей по охране труда и без медицинских осмотров.

Должностное лицо ООО «Лесник» привлечено к административной ответственности и оштрафовано, прокомментировала ситуацию Ирина Зройчикова, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.