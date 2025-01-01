До 30 мая ограничат движение на перекрёстке улиц Крисанова и Пушкина в Перми Поделиться Твитнуть

Временно, до конца мая 2025 года, будет скорректирована организация движения на пересечении улиц Крисанова и Пушкина в Перми. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края и опубликовали схему перекрытия.

По информации, предоставленной КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края", данное ограничение связано с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения в период работ по переносу инженерных сетей.

В минтрансе обратились к водителям с просьбой проявить терпение и учитывать данную информацию при планировании своих поездок. «Не забудьте проинформировать ваших родных и знакомых об изменениях в схеме движения», — добавили в ведомстве.

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