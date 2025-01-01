На Пермский край надвигается холодный фронт Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По информации Пермского гидрометцентра, в среду, 16 апреля, Пермский край окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Ночные осадки, преимущественно в северных районах, будут выпадать в виде дождя. Днём осадки распространятся по всей территории региона, а в восточных районах не исключены кратковременные снегопады с дождём.

Ветер изменит направление с юго-западного на северо-западное, его скорость будет колебаться от 8 до 13 м/с, местами усиливаясь до 17-20 м/с. Ночью температура воздуха снизится до +3…+8°, в Перми ожидается около +6°. Днём воздух прогреется до +9…+14°, в Перми температура достигнет +9…+11°, в то время как на севере края сохранится умеренная температура в пределах +4…+7°.

Напомним, 15 апреля температура в крае поднималась до +15°. Вторник должен стать самым тёплым днём текущей недели.

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