С начала 2025 года сертификаты на маткапитал получили 2,8 тысячи жителей Пермского края С 1 февраля размер выплаты на первого ребёнка составляет 690 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке с начала 2025 года получили 2,8 тыс. жителей Прикамья. С начала предоставления их в проактивном режиме с 15 апреля 2020 года в таком формате было выдано более 66,7 тыс. сертификатов.

В Отделении СФР по Пермскому краю объясняют, что проактивный режим исключает личное обращение за сертификатом со стороны родителей. Оформление материнского капитала происходит автоматически, на основе сведений о рождении детей, поступающих из органов ЗАГС. Для получения сертификата мать должна быть зарегистрирована на портале «Госуслуги», куда в течение пяти рабочих дней после рождения ребёнка направляется сертификат на маткапитал. Здесь же можно распорядиться средствами материнского капитала без визита в клиентские службы Отделения СФР по Пермскому краю или в МФЦ.

Напомним, с 1 февраля 2025 года размер материнского каптала на первого рождённого или усыновлённого ребёнка составляет 690 266,95 руб., доплата на второго малыша — 221 895,14 руб. Если до появления второго или любого следующего ребёнка права на материнский капитал не было, семья имеет право на выплату в размере 912 162,09 руб.

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