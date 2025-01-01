Пермский край обсудил возможности сотрудничества с Вьетнамом Делегация Республики планирует посетить Прикамье Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Глава Пермского края Дмитрий Махонин и генконсул Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили взаимодействие региона и Республики.

В частности, речь шла в сотрудничестве в сфере экспорта и торговли, а также подготовки специалистов инженерных специальностей. Дмитрий Махонин рассказал делегации из Вьетнама об опыте совместной работы вузов и образовательных центров региона с партнёрами из дружественных стран, а также ключевых проектах в этом направлении, в том числе — о строительстве международного студенческого кампуса «Будущее Пармы».

Нгуен Май Хыонг, в свою очередь, отметила развитый промышленный сектор Пермского края, который представляет большой потенциал для взаимодействия.

«Уверена, что сможем нарастить сотрудничество в торговле, образовании, науке и технологиях, бизнесе», — подчеркнула генконсул.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин пригласил делегацию на форум «Дни пермского бизнеса», ключевой темой которого станет развитие внешнеэкономической деятельности Пермского края. Также гости планируют в рамках визита посетить Пермскую торгово-промышленную палату, технопарк Morion Digital, Передовую инженерную школу и ПНИПУ, встретиться с представителями бизнеса и дирекцией кампуса «Будущее Пармы».

Добавим, что на сегодняшний день партнёрами Прикамья являются более 100 стран. По итогам участия в международных форумах и бизнес-миссиях за три года объём экспортных контрактов пермских предприятий-участников кооперации составил порядка 38 млрд руб. Выстраивание диалога с зарубежными партнёрами идёт в рамках программы «Международная кооперация и экспорт».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.