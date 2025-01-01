«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости передачи показаний за тепло и горячую воду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам-юридическим лицам, получающим услуги отопления и горячего водоснабжения от ПАО «Т Плюс», о необходимости ежемесячной передачи данных индивидуальных приборов учёта теплоснабжения и горячего водоснабжения. Очередной период приёма показаний продлится с 15 до 25 апреля 2025 года.

Юридические лица могут передать показания с помощью дистанционных сервисов, позволяющих поделиться информацией о приборах учёта:

— в личном кабинете клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;

— в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс»;

— на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса». Форма передачи показаний на сайте доступна с 15 по 25 число каждого месяца.

Физические лица могут передать показания приборов через онлайн-сервис своего расчётно-кассового центра (РКЦ), отвечающего за формирование и доставку квитанции. В настоящее время клиентам ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае доставляют квитанции АО ВЦ «Инкомус», ПАО «Пермэнергосбыт» и ОАО «КРЦ-Прикамье». Уточнить данные своего РКЦ клиент может в квитанциях, доставленных ранее.

Найти информацию о всех методах передачи можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Клиентам/Как передать».

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