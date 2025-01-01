Губахинский округ Прикамья закупил для бойцов СВО средства защиты от дронов Поделиться Твитнуть

С наступлением осени в администрации Губахинского округа Пермского края был организован благотворительный сбор для поддержки военнослужащих. Благодаря участию граждан и местных бизнесменов удалось собрать свыше 1,5 млн руб.

На привлеченные пожертвования были закуплены: комплексы радиоэлектронной борьбы и спутниковой связи Starlink, электрогенераторы, средства защиты от дронов, лекарственные препараты, выносные антенны, колёса для прицепа, материалы для плетения маскировочных сетей, парафин, радиостанции, а также укомплектованные аптечки первой помощи.

В понедельник, 14 апреля, в думе Губахинского округа прошло заседание рабочей группы, занимающейся оказанием помощи землякам, находящимся в зоне боевых действий. Члены группы обсудили детали предстоящей поездки в район СВО для доставки очередной партии гуманитарной помощи. Как сообщает телеграм-канал «На местах», ожидается, что отправка груза состоится в конце апреля.

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