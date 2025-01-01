В Минздраве Прикамья прокомментировали исчезновение лекарств в посёлке Пашия Поделиться Твитнуть

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В Министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали возникший дефицит медикаментов в населённом пункте Пашия Горнозаводского округа.

Как пишет ТК «Рифей», в ведомстве заявили, что граждане, имеющие право на льготы, получают необходимые медикаменты через две аптеки в Горнозаводске. Для удобства жителей, районная больница Горнозаводска готова организовать ежедневную доставку лекарств по рецептам непосредственно во врачебную лабораторию в Пашии. Заказ лекарств осуществляется по рецепту, который необходимо предъявить по адресу: ул. Коммуны, 37А.

Ранее «Народный фронт» сообщил, что более года аптека пашии испытывает нехватку лекарств для больных сахарным диабетом, гипертонией, ОРВИ, а также базовых медицинских изделий, таких как бинты и лейкопластыри. Местные власти объясняли сложившуюся ситуацию ограниченными поставками лекарств в аптеку из-за финансовых проблем. В настоящее время проводятся реорганизационные мероприятия, направленные на улучшение финансового положения. Предполагается, что полноценное функционирование аптеки возобновится к концу июня.

Ранее «Новый компаньон» писал, что прокуратура Пермского края инициировала проверку по факту нарушения прав жителей Пашии на получение лекарственного обеспечения.

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