Алина Наумова Жителей Пермского края ждёт суд за мошенничество с покупкой жилья Афера принесла им 2,4 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Губахе завершилось расследование уголовного дела в отношении жителей города, провернувших аферу с получением государственных выплат и последующим приобретением жилья. Сейчас их ждёт суд. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По информации следствия, многодетная женщина имела право на получение выплаты на покупку жилья, и решила воспользоваться этим в корыстных целях. В 2023 году она обратилась к жителю Прикамья, который готовил документы для получения социальной выплаты. Женщина сообщила, что планирует купить квартиру по цене ниже, чем выделяет государство, а разницу забрать себе.





Мужчина связался с риелтором из Губахи, который согласился на поиск недвижимости, которую можно продать по завышенной цене за вознаграждение. Он нашёл на территории Губахинского округа нужную квартиру и убедил её владельца указать в договоре купли-продажи завышенную стоимость жилья. Риелтор, по словам полиции, не рассказал продавцу жилого объекта о преступных планах.





После сделки женщины 29 и 50 лет, а также 35-летний мужчина получили разницу между стоимостью жилья и суммой соцвыплаты в размере более 2,4 млн руб. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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