Пермский край занял 7-е место в стране по количеству электротранспорта В регионе зарегистрировано более 1,7 тысячи единиц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно новому ежегодному исследованию ёмкости зарегистрированного электромобильного парка России от технопарка Morion Digital, в Пермском крае насчитывается 1737 единиц электротранспорта. По этому показателю Прикамье второй год подряд занимает седьмое место в стране.

В пресс-службе технопарка рассказали, что основой для исследования является ежегодно публикуемая в марте открытая информация ГИБДД о количестве зарегистрированных транспортных средств в регионах страны. В динамике за 2022-2024 годы предметом анализа стали личные электромобили, общественный и грузовой электротранспорт.

На первом месте по общему количеству электротранспорта расположилась Москва — автопарк столицы пополнился на 8893 единицы и составляет 17 487 единиц. На втором месте — Московская область с 4292 единицами, на третьем — Краснодарский край с 4097 единицами. Четвёртую строчку рейтинга занимает Санкт-Петербург (3191 ед.), пятую и шестую — Приморский край (2960) и Иркутская область (2547) соответственно, седьмую — Пермский край (1737), чей автопарк за два года увеличился на 95 единиц.

«В Пермском крае рост числа электромобилей замедлился, но не остановился. С учётом роста числа гибридов, приведённые низкие цифры по динамике маскируют реальный интерес к электротранспорту в регионе. Это похоже на переход от начального «рывка» к стабильному развитию. Тем более, что регион активно поддерживает новые инициативы. За 2023-2024 годы в крае было установлено 64 быстрых зарядных станции по федеральному проекту развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. В Перми работают два производителя зарядных станций: Корпорация ПСС и MAESTRO, а также агрегатор электроразрядный станций (ЭЗС) Charby. Кроме того, с 1 сентября 2024 года в Перми у владельцев электромобилей появилось право на бесплатную парковку в течение двух часов. Всё это закладывает основу для развития электротранспорта в регионе», — говорит директор сети технопарков Morion Digital Оскар Ягафаров.

На восьмом месте исследования — Республика Татарстан (1684 ед.), на девятом — Новосибирская область (1642 ед.), замыкает топ-10 Калининградская область (1533 ед.).

Полный текст исследования с интерактивными картами размещён в открытом бесплатном доступе.

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