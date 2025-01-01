В Пермском крае похоронят участника СВО Николая Мелехина Он погиб в марте этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского муниципального округа

В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Верещагинского района ефрейтор Николай Мелехин. Он был убит 6 марта. Об этом говорится на официальной странице Верещагинского муниципального округа в соцсетях.

Николай родился в д. Соколово 26 марта 2002 года. После окончания Соколовской школы учился в Верещагинском многопрофильном техникуме, получил специальность «слесарь подвижного состава».

В 2022 году ушёл в армию и служил в Вооружённых силах РФ.

Местные власти выразили соболезнования матери, двум сёстрам, двум братьям и всем родным и близким погибшего.

Участника СВО Николая Мелехина похоронят 16 апреля. В 12:00 пройдёт отпевание в Храме Божией Матери «Феодоровская» (Верещагино, ул. Жукова, 21а). На следующий день, 17 апреля, пройдёт прощание в д. Соколово. В 12:30 начнётся траурный митинг.

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