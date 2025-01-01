В Пермском крае 16 апреля ожидается ветер до 20 м/с Из-за непогоды в регионе возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖК Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, 16 апреля в Пермском крае ожидается сильный ветер — с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Из-за непогоды в регионе возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ. В связи с этим жителям края рекомендуют не находиться вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного транспорта рядом с ними.





Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.





Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.