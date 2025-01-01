В Перми 2% родителей готовы отправить на работу детей младше 12 лет Более половины пермских родителей считают, в 14 лет ребёнок уже точно может работать Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

SuperJob опросил пермских родителей детей 7-16 лет .Сервис интересовало, с какого возраста родители готовы отправить своих чад на работу.

Лишь малая доля родителей (2%) допускает возможность трудовой деятельности для детей младше 12 лет, а 7% считают приемлемым начало работы в 12-13 лет. Наиболее популярным ответом стало мнение о возможности подработки с 14-15 лет (42%). Четверть опрошенных (27%) поддерживают идею трудоустройства с 16-17 лет, в то время как 12% респондентов уверены, что начинать работать следует только по достижении 18-летнего возраста. Еще 6% родителей придерживаются позиции, что подростку следует сначала получить профессию, и только потом приступать к работе.

Наблюдаются различия во мнениях отцов и матерей. Отцы чаще выражают поддержку началу трудовой деятельности с 14 лет (44%), в то время как среди матерей примерно одинаковое количество тех, кто одобряет работу с 14 (39%) и 16 лет (37%).

В целом, прослеживается тенденция поддержки ранней социализации подростков через трудовую деятельность. Это находит отражение и в изменениях законодательства: недавние поправки в Трудовой кодекс позволяют работодателям привлекать к работе детей с 14 лет в выходные дни и во время летних каникул.

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