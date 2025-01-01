В центре Перми машина скорой помощи попала в ДТП Авария произошла на улице Попова Поделиться Твитнуть

Утром 15 апреля на перекрёстке улиц Попова и Екатерининской автомобиль скорой помощи врезался в легковой автомобиль «Хёндай». Легковушку от удара отбросило в сторону, и она снесла знак пешеходного перехода и светофор. Фото и видео происшествия появились в местных соцсетях.

«У скорой полностью смят перед. У легковой — бок. Пострадавших нет. Но лучше в эту сторону сейчас не ехать, там уже пробка», — рассказали очевидцы.

Как уточнили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, в момент аварии в карете «скорой» не было пациентов, а после ДТП в больницу на осмотр отправили одного пострадавшего, водителя иномарки. Сейчас он в удовлетворительном состоянии.

В Госавтоинспеции по Перми пока никак не прокомментировали дорожно-транспортное происшествие.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.