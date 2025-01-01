За квартал земельные аукционы принесли в бюджет Перми более 74 млн рублей Это самый высокий показатель за последние три года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по март 2025 года в Перми было проведено девять аукционов, предметом которых являлось право на аренду и приобретение земельных участков. Из 30 предложенных к продаже, удалось реализовать 22, что составляет 73% от общего числа.

Среди проданных и сданных в аренду земель присутствуют участки, предназначенные для размещения складских помещений, предприятий строительной отрасли, спортивных объектов и индивидуальной жилой застройки (ИЖС). Суммарная площадь переданных земель составила 61,5 тыс. кв. м.

Только шесть из 24 участков были проданы по первоначальной цене. В большинстве случаев окончательная цена существенно превысила стартовую. В частности, в марте в ходе торгов годовая арендная плата за землю под ИЖС в Мотовилихинском районе увеличилась в 10 раз, поднявшись с 225 тыс. до 2,4 млн руб. Ещё один участок, предназначенный для строительства частного дома, был продан с превышением начальной годовой арендной платы в 7 раз.

Как отметили в департаменте земельных отношений, общая сумма, поступившая в бюджет Перми от земельных аукционов за первый квартал 2025 года, составила 74,4 млн руб. Это самый высокий показатель поступлений от земельных торгов за последние три года. Для сравнения, в первом квартале предыдущего года продажа земельных участков принесла в городской бюджет 29 млн руб., в первом квартале 2023-го — 52 млн руб., а в первом квартале 2022-го — 17 млн руб.

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