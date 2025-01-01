Решивший купить автомобиль онлайн житель Прикамья лишился более 1,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В отдел полиции Березниковского городского округа обратился 42-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Он рассказал, что через группу в мессенджере, специализирующуюся на импорте автомобилей, решил заказать иномарку с доставкой. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка.

Выбор покупателя пал на «Мазда СХ5», о чём он сообщил в чате. Получив акт осмотра автомобиля, мужчина заключил договор об оказании услуг. Ему сообщили о необходимости оплаты стоимости автомобиля и таможенных сборов. Потерпевший дважды перевёл требуемые суммы на указанные счета, после чего продавцы перестали отвечать на сообщения и заблокировали его аккаунт.

Общий ущерб превысил 1,3 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ведётся расследование.

Полиция призывает граждан к бдительности при онлайн-покупках и заказах услуг в соцсетях. Следует обращать внимание на отсутствие реального имени у продавца (использование только «ника»), некачественные или скопированные из интернета фотографии товара, отсутствие ссылки на официальный сайт компании, подозрительно низкую цену, требование полной или частичной предоплаты, а также использование анонимных реквизитов для оплаты (электронные кошельки, пополнение мобильного телефона или счёта на чужое имя). При возникновении любых сомнений рекомендуется отказаться от сделки.

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