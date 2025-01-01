За антисанитарию приостановлена деятельность столовой «У Елены» в Пермском округе Деятельность точки общепита приостановлена на 75 суток Поделиться Твитнуть

В ходе инспекции столовой «У Елены», расположенной в д. Хмели по адресу ш. Космонавтов, 316/2, выявлены серьёзные нарушения санитарных норм. В частности, проверяющие отметили неудовлетворительное состояние стеллажей, наличие пыли и паутины в помещениях.

Установлено отсутствие необходимого цехового разделения, есть дефицит специализированного оборудования для технологических процессов и мытья посуды. Кроме того, зафиксированы нарушения температурного режима и правил хранения продуктов, истекшие сроки годности. Не осуществлялся контроль производства, рецептура блюд не соответствовала технологическим картам, а журнал гигиенической подготовки персонала не вёлся.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП РФ) и постановил приостановить работу столовой.

На основании судебного решения деятельность точки общепита приостановлена на 75 суток.

Исполнительные документы переданы в ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники службы судебных приставов незамедлительно выехали на место и опечатали столовую. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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