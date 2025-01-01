В кафе «Шаурма № 1» на улице КИМ в Перми нашли просроченные продукты Заведение закрыли на 30 суток Поделиться Твитнуть

Фото: Управление ФССП по Пермскому краю

В ходе инспекции, проведённой надзорными органами в кафе «Шаурма № 1», расположенном по адресу ул. КИМ, 75, выяснилось, что индивидуальный предприниматель нарушил технологическую последовательность приготовления блюд, принимал продукты питания без необходимых маркировок и документов, а также не обеспечил производственную зону достаточным количеством моек. Кроме того, в холодильном оборудовании была обнаружена продукция с истекшим сроком годности, а анализы шаурмы и шавермы выявили превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, предусмотренном статьей 6.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ, и вынес решение о временном прекращении деятельности.

Согласно судебному постановлению, работа кафе «Шаурма № 1» приостановлена на 30 дней.

Исполнительные документы были направлены в подразделение ГУФССП России по Пермскому краю. Судебные приставы немедленно выехали на место и провели необходимые действия по опечатыванию заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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