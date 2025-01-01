В пермском микрорайоне Чапаева благоустроят сквер Поделиться Твитнуть

Для создания уютной общественной зоны в 2025 году планируется разработать проект реконструкции сквера на ул. Еловой в микрорайоне Чапаева Орджоникидзевского района Перми. В рамках подготовки к благоустройству стартовал социологический опрос, позволяющий пермякам внести свой вклад в будущее сквера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Жители города могут определить предпочтительный тип покрытия для пешеходных дорожек, выбрать стиль уличной мебели, а также предложить идеи для зон отдыха, например, интерактивной детской площадки или площадки для настольных игр. Кроме того, участники опроса могут поделиться своими пожеланиями по улучшению территории.

Голосование открыто до 27 апреля и доступно двумя способами: на портале «Госуслуги» и на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее».

В администрации напомнили, что проведение исследования является важной частью процесса проектирования общественных пространств. Активное участие горожан на данном этапе поможет выявить ключевые аспекты, которые следует учесть при преобразовании сквера.

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