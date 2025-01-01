Суд отложил завершение процедуры банкротства пермского машзавода до 30 апреля Причиной отсрочки послужила неготовность документации Поделиться Твитнуть

завод Дзержинского

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края в очередной раз перенёс слушание по заявлению конкурсного управляющего ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД) Льва Шляпина о завершении процедуры банкротства предприятия. Оно должно было состояться 14 апреля. Причиной отсрочки послужила незавершённость подготовки необходимой документации. Следующее заседание суда состоится 30 апреля. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

«Машиностроительный завод им. Дзержинского» специализировался на выпуске продукции оборонного и гражданского назначения. В 2023 году активы ФГУП были выкуплены АО «НПО «Курганприбор» за 725 млн руб. С целью управления производственной площадкой в Перми новый собственник учредил филиал. После завершения сделки ЗиД полностью рассчитался с задолженностью перед Федеральной налоговой службой.





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