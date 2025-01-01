В Пермь приедут блогеры-миллионники Ежегодный всероссийский фестиваль блогеров пройдёт в День города Поделиться Твитнуть

Пермь впервые примет главное официальное событие российской блогосферы — молодёжный фестиваль «Блогеры России» (12+). Он пройдёт 12 июня, в День города.

О событии сообщает коммуникационное агентство «Вижн Репаблик», которое проводит фестиваль. «Блогеры России» — ежегодный открытый молодёжный фестиваль, который проводится с 2018 года 12 июня. Мероприятие проходит в пяти городах одновременно, и его география постоянно меняется — он уже проходил в Уфе, Волгограде, Хабаровске, Владивостоке, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде. Постоянными площадками остаются Москва и Санкт-Петербург.

Программа мероприятия включает в себя музыкальные выступления, автограф-сессии с популярными блогерами, мастер-классы, лекции и другие активности.

Вход на фестиваль бесплатный.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.