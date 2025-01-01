Бывший глава Минэкономразвития Пермского края стал совладельцем лесоторговой компании Леонид Морозов возглавил дочернее предприятие "Соликамскбумпрома" Поделиться Твитнуть

Леонид Морозов

Константин Долгановский

Леонид Морозов, в 2014-2017 годах занимавший пост первого заместителя губернатора — главы Министерства экономического развития Пермского края, возглавил ООО «БМ-Логистик». Компания была зарегистрирована на прошлой неделе в Перми по ул. Подлесной, 3а. По данным «Коммерсанта», этот же юридический адрес принадлежал пермскому представительству АО «Соликамскбумпром».

Экс-министру принадлежит 50% компании, 26% владеет Кирилл Баранов — сын покойного президента «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова, подконтрольное ему столичное ООО «БВК-Инвест» — держатель 24%.

В качестве основного вида деятельности ООО «БМ-Логистик» указано: «агент по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами».

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