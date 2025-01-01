Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Писатель-выходец из Перми пишет роман в жанре исторического фэнтези Алексей Иванов надеется опубликовать «Невьянскую башню» нынешней осенью Поделиться Твитнуть

Алексей Иванов

Сергей Копышко

Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова, опубликовала на своей страничке ВКонтакте небольшой отрывок из романа «Невьянская башня», над которым писатель работает в настоящее время.

«Иванов вовсю работает над романом «Невьянская башня». Это снова пример того, что в XXI веке исторические романы нельзя писать в формате стопудового реализма», — пишет Юлия Зайцева. Судя по приведённому отрывку, герои романа встретятся с настоящей фольклорной нечистью.

О новом романе популярного писателя стало известно в январе нынешнего года, после того, как Иванов провёл встречу с читателями в библиотеке им. Белинского в Екатеринбурге.

Портал «Культура Урала» приводит рассказ Иванова о его новом замысле:

«Один из главных героев — Акинфий Демидов, ещё один — вымышленный персонаж. Невьянская башня уже построена: она ещё новенькая, но уже покосилась. Это время, когда в истории Урала происходили очень важные события: во-первых, шло следствие по демидовским заводам, во-вторых, выгоняли раскольников с Весёлых гор, а в-третьих, шла эпопея открытия горы Благодать и строительство новых заводов. Всё это я заплёл в единый узел, ну и, разумеется, мистики напустил. Надеюсь, роман будет готов к открытию башни после реконструкции. И, таким образом, я добавлю немного символического капитала Невьянской башне».

Писатель сообщил, что надеется окончить работу к нынешней осени. На вопрос «Нового компаньон» Юлия Зайцева ответила, что точные сроки выхода книги пока не определены, поскольку ещё не подписан договор с издательством.

Невьянская башня — построенная в первой четверти XVIII века уральская «Пизанская башня», наклонное сооружение в Свердловской области, объект культурного наследия федерального значения и важный туристический аттракцион. В феврале башня была закрыта на масштабную реконструкцию.

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