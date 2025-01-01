В Перми студенты из разных регионов России обсудят организацию кампусов и создадут выставку Встреча пройдёт в рамках программы «Молодёжная столица» Поделиться Твитнуть

Проект межвузовского кампуса

В Перми 23 – 25 апреля пройдёт стратегическая сессия «Молодёжь в кампусе. Реализация человеческого потенциала». Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале Пермского края.

Событие состоится в рамках программы «Пермь – молодёжная столица России 2025». Минобрнауки РФ соберёт в столице Прикамья студентов из 25 кампусов 23 российских регионов, которые объединятся в сборные команды для работы по 12 тематическим трекам, связанных с созданием современных вузовских кампусов и организацией жизни в них. Предполагается, что итоги работы студенческих команд станут основой для некоторых решений в создании межвузовского кампуса в Перми.

Арт-трек стратегической сессии пройдёт на базе музея современного искусства ПЕРММ. Студенты-художники должны создать 25 широкоформатных полотен на актуальные темы. 25 апреля состоится открытие выставки по результатам их работы.

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