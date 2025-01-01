С 30 апреля на всей территории Прикамья введут особый противопожарный режим За нарушение правил предусмотрены большие штрафы Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с 15 апреля наступает весенне-летний пожароопасный сезон на территориях 29 округов, еще для 14 муниципальных образований — с 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтербеза.

В ведомстве уточнили, что с 30 апреля до 10 мая на всей территории региона будет действовать особый противопожарный режим.

В этот период граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, не разводить костры вблизи зданий, сооружений и лесопарковых зонах вне специальных мест, не выжигать сухую траву и не бросать не погашенные спички и окурки. Также запрещается складировать на участке отходы и мусор, загромождать проезды улиц, ведущих к частным домам и садовым участкам.

За нарушение этих требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для физлиц — от 5 до 15 тыс. руб.; для должностных лиц — от 20 до 30 тыс.руб., для ИП без образования юрлица — от 40 до 60 тыс. руб., а для юрлиц — от 300 до 400 тысяч рублей.

Во время действия особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается вдвое.

В случае пожара нужно позвонить по телефону «101» или «112».

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