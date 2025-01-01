За год в Перми в пять раз вырос спрос на услуги диетологов Самые востребованные услуги – маникюр и спа Поделиться Твитнуть

В первом квартале 2025 года интерес пермяков к диетологии вырос более чем в 5,2 раза (+421%) по сравнению с АППГ. Результатами исследования поделились аналитики сервиса «Авито».

Среди предлагаемых на платформе услуг наиболее значительный рост спроса за год также показали сферы ремонта компьютерной техники (+100%) и дизайна интерьера (+94%). Выбор специалистов вырос на 66%, наиболее значительный прирост наблюдался в сферах международных грузоперевозок (+592%), рекламы, пиара и маркетинга (+208%).

Самыми востребованными у пермяков оказались услуги бьюти-процедур: маникюр и педикюр, а также спа-услуги. В топ-10 также вошли консультирование (деловые услуги), наращивание ресниц и уход за бровями, производство и обработка, грузоперевозки по городу, услуги парикмахера, сантехнические работы, предметы школы и вуза, сборка и ремонт мебели.

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