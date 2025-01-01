Продажи детских самокатов в Перми выросли в 4 раза Велосипеды заняли второе место по популярности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми март ознаменовался всплеском онлайн-покупок детского спортивного инвентаря на «Авито», где общий рост продаж составил 2,7 раза. Примечательно, что спрос на новые товары растёт быстрее, чем на товары, бывшие в употреблении: прирост составил 50% и 46% соответственно, если сравнивать с мартом 2024 года.

В марте 2025 года, по сравнению с февралём, на «Авито» в Перми значительно увеличился спрос на детские товары для активного времяпрепровождения. Продажи самокатов подскочили в 4 раза, а средняя цена на новые модели достигла 3,7 тыс. руб. Покупка самоката б/у позволяла сэкономить до 36%, так как средняя цена на платформе составляла 1,3 тыс. руб.

Велосипеды заняли второе место по популярности — продажи увеличились в 3 раза. Стоимость нового велосипеда составляла около 12 тыс. руб., а экономия при покупке «с рук» достигала 67%, позволяя приобрести велосипед в среднем за 4 тыс. руб.

Также в Перми наблюдается рост продаж скейтбордов. Спрос на них увеличился на 67%, при этом средняя стоимость нового скейтборда составила 4,3 тыс. руб., а бывшего в употреблении — 2300 руб. Роликовые коньки также стали пользоваться большей популярностью: продажи возросли на 50%, средняя цена новых роликов — 3100 руб., а бывших в употреблении — 1800 руб.

В связи с благоприятными погодными условиями этой весной отмечен рост продаж в ряде товарных категорий по сравнению с АППГ. Самокаты стали приобретать на 76% чаще, велосипеды — на 50%, а роликовые коньки — на 13%.

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