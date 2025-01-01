Стартовал приём заявок на три новых направления конкурса «Лидер Пермского края» Он продлится до 13 мая Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Организации Прикамья могут подать заявки на участие в региональном конкурсе «Лидер Пермского края» по трём направлениям: «Социальная поддержка и благотворительность», «Экология» и «Молодёжная политика».

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, организаторы не ограничивают количество заявок, их можно подавать на несколько направлений. Важное условие — участвовать в конкурсе могут проекты, которые были реализованы в течение предыдущих трёх лет.

Заявки принимаются до 13 мая по ссылке.

Добавим также, что продолжается приём заявок на конкурс «Лидер Пермского края» по направлениям «Информационные технологии и телекоммуникации», «Строительство» и «Малый бизнес. Торговля. Услуги». Заявиться на эти конкурсные направления можно до 16 апреля.

Конкурс «Лидер Пермского края» был учреждён в 2022 году по инициативе главы региона Дмитрия Махонина. Организатором выступает администрация губернатора Пермского края.

В этом году конкурс проходит по новым правилам: финал каждой номинации приурочен к профессиональным праздникам, таким образом, награждение победителей проходит в течение всего года.

Первыми 14 марта наградили финалистов и победителя в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство». Лидером стал проект ПАО «Т Плюс» по модернизации системы централизованного теплоснабжения в Майском. Дипломами финалистов отмечены проект теплоснабжения Октябрьского городского округа ООО «Джи-пром Инжиниринг» и проект повышения энергоэффективности социальных объектов с помощью искусственного интеллекта ООО «Региональный оператор коммунальных сервисов».

21 марта прошла церемония награждения в номинации «Культура». Здесь победителем стал Межнациональный театральный фестиваль «Сообщение» Коми-Пермяцкого национального драматического театра. Финалисты — проект «25-летие Музея истории веры», реализуемый «Чердынским краеведческим музеем им. А.С. Пушкина», и Пермский государственный краевой клуб-киноцентр «Пермская синематека» с одноимённым проектом.

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