Пермь сможет стать первым городом в России с электросамокатами на вечном ходу Об этом рассказали в компании «МТС Юрент» Поделиться Твитнуть

В сервис кикшеринга «МТС Юрент» поступило более 10 тыс. обращений от пермяков с просьбой возобновить работу аренды средств индивидуальном мобильности (СИМ) и вернуть самокаты в город. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

«Пермь в этом году объявлена молодёжной столицей России, и мы видим, что это неслучайно — фиксируем чрезвычайный запрос в городе со стороны молодёжи на возвращение микромобильного транспорта (в РФ молодёжью считается население до 35 лет). С начала года мы получили больше 10 тыс. обращений в поддержку сервиса с просьбами вернуться в Пермь. Поэтому сейчас изучаем возможность вернуться в город с тем или иным транспортом», — рассказали в «МТС Юрент».

Рассматривается вариант с электровелосипедами и электросамокатами с доработанной батареей — с её помощью можно ездить постоянно без необходимости оставлять транспорт на парковке, поскольку парковка запрещена правилами благоустройства города, однако использование СИМ как таковое в Перми не запрещено.

«В таком случае Пермь сможет стать первым городом в России, в котором будут работать СИМ на вечном ходу», — пояснили в компании.

Электровелосипеды модели Ninebot B100, которые планируется использовать в Перми, сейчас доступны для аренды в Москве и некоторых южных городах присутствия сервиса. На этих устройствах есть электродвигатель, но их скорость ограничена до 25 км/ч.

Электровелосипеды, по аналогии с самокатом, оборудованы IoT-модулем, который снижает скорость в «медленных» зонах и плавно останавливает СИМ там, где ездить нельзя.

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