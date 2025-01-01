Более пяти десятков домов в Перми останутся без воды «Новогор-Прикамье» назвал адреса отключений Поделиться Твитнуть

По информации ООО «Новогор-Прикамье», в течение двух недель в связи с планово-ремонтными и аварийно-восстановительными работами в разных районах Перми запланировано отключение водоснабжения более чем в пяти десятках многоквартирных домов. Сведения опубликованы на сайте компании.

Так, с 10:00 15 апреля на сутки без воды останутся дома по адресам: ул. 4 Пятилетки, 11/1 и Богдана Хмельницкого, 5, 7. В субботу, 19 апреля, с 9:30 до 19:30 воды не будет в домах на ул. Газеты «Звезда», 42, 42а, 44, 44а, 45, Сибирской, 55, Швецова, 31, 32, 39, 41, 50 и на Комсомольском пр-те, 48, 50, 52.

На следующей неделе отключения запланированы 22 апреля с 10:00 до 19:00 на ул. Борчанинова, 1, 3 и Ленина, 74. А также с 09:30 до 19:30 26 апреля в домах на ул. Камчатовской, 18, 20, 20а, Краснофлотской, 11, 11/1, 11/2, 14, 14а, Куйбышева, 47, 49, 50, 50а, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 57а, Механошина, 4, 6, 8, 10, 15, 17, 17/1, Попова, 58 и Революции, 58, 58а, 60, 60/1, 62, 62а, 64, 66, 68.

Жителей просят отнестись с пониманием. В компании отмечают, что в некоторых случаях ограничение подачи воды является необходимым требованием технологического процесса. Это позволяет предотвратить серьёзные аварии.

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