Елена Бардукова Работодатели Прикамья стали предлагать гибридный график на 42% чаще Количество предложений с офисным форматом показывает незначительное снижение Поделиться Твитнуть

По данным, которые российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru предоставила «Новому компаньону», в 2024 году работодатели Пермского края стали предлагать гибридный график работы на 42% чаще, чем в 2023 году. Количество предложений с удалённым форматом увеличилось на 15%.

Аналитики отмечают, что в Пермском крае количество вакансий работодателей по всем видам графиков работы три года подряд растёт. При этом можно отследить, что количество предложений с офисным форматом незначительно снижается: в 2022 году на них приходилось 69% от всех вакансий, в 2023-м — 65%, а в 2024-м — 61%. Доля вакансий с «удалёнкой», напротив, выросла с 4% в 2022 году до 9% в 2024-м. Число предложений с гибким графиком увеличилось с 4 до 6%.

По словам директора hh.ru Урал Оксаны Сидлецкой, популярность удалённой работы остаётся высокой там, где она изначально получила достаточно широкое распространение ещё до пандемии. Больше всего вакансий с «удалёнкой» и «гибридом» — в сфере информационных технологий. Также такой формат популярен в финансовом секторе, в сфере услуг для бизнеса, телекоммуникаций и маркетинга.

«Кроме того, удалённый формат работы позволяет более активно привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья. Это ещё один способ, которым могут воспользоваться HR-менеджеры, чтобы закрывать нужный объём вакансий», — объясняет Оксана Сидлецкая.

При этом сами соискатели предпочитают работу в офисе или на месте работодателя. По данным за первый квартал 2025 года, за такой формат работы выступают от 89% до 93% соискателей всех возрастов. Гибкий график чаще выбирают молодые люди 19-30 лет, «удалёнкой» интересуются соискатели 31-40 лет, вахтовым методом — люди 41-50 лет.

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