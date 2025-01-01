Определены победительницы конкурса красоты и грации «Краса Искры-2025» Конкурс проходил впервые, в год 70-летия со дня образования НПО «Искра» Поделиться Твитнуть

НПО «Искра»

Участницам творческого конкурса — от 17 до 35 лет. Это представительницы НПО «Искра» и АО «Искра-Р», а также учебных заведений-партнёров «Искры».

Сегодня НПО «Искра» ведёт большую профориентационную работу для того, чтобы как можно больше молодых людей выбирали для себя инженерные, технические, рабочие специальности и трудились в родном регионе. А работа на промышленных предприятиях для молодёжи может стать увлекательным и творческим процессом.

Накануне Дня космонавтики в ДК «Искра» состоялось красочное шоу: конкурсантки представили свои творческие номера, продефилировали в тематических и вечерних нарядах.

Победительницы конкурса: звание «Краса Искры-2025» завоевала Милана Корнилкова, ученица лицея №5, звание «Первая вице-краса Искры» — Мария Брезгина (АО «Искра-Р»), звание «Вторая вице-краса Искры» — Ксения Чиртулова, ученица «Инженерной школы им. М.Ю. Цирульникова», звание «Краса зрительских симпатий» — Мария Панкова (НПО «Искра»).

Финалистки получили ценные подарки от НПО «Искра» и партнёров конкурса. Диадема для победительницы изготовлена будущими ювелирами из Пермского колледжа предпринимательства и сервиса.

Конкурс приурочен к 70-летию НПО «Искра», 25-летию молодёжной организации предприятия и 80-летию Великой Победы.

НПО «Искра»

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