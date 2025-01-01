Жительница Прикамья три года получала выплаты на несуществующего ребёнка Поделиться Твитнуть

В течение трёх лет безработная мать-одиночка, воспитывающая нескольких детей, незаконно получала государственную помощь, оформленную на несуществующего ребёнка. О этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

В 2020 году женщина, стремясь улучшить своё финансовое положение, прибегла к мошенничеству. Она предоставила заведомо ложную информацию в районный отдел ЗАГСа Перми о рождении ребёнка. Женщина заявила, что роды прошли на дому без участия медицинских работников. На основании полученного свидетельства о рождении она оформила социальные пособия в МФЦ. Полученные средства перечислялись на её банковский счёт и использовались по личному усмотрению. Общая сумма ущерба, нанесённого государству, превысила 0,5 млн руб.

На прошлой неделе Кизеловский городской суд признал обвиняемую виновной в совершении преступлений, квалифицируемых ч. 1 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Путём частичного сложения наказаний ей назначен штраф 220 тыс. руб.

Суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны. С учётом частичного погашения ущерба, суд постановил взыскать с осужденной 455 637,99 руб. в пользу ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» и 61 823 руб. в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю.

Решение суда ещё не вступило в силу.

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