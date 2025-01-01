Во Всемирный день гемофилии на пермской телебашне включат особую подсветку Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра

В знак солидарности с акцией Всероссийского общества гемофилии «Освети красным!», приуроченной к Всемирному дню гемофилии и Национальному дню донора, 17 апреля филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» включит специальную архитектурно-художественную иллюминацию на своей телебашне.

Ежегодно 17 апреля отмечается Всемирный день гемофилии. Мероприятия, проводимые в этот день, направлены на привлечение внимания общественности к проблемам гемофилии — серьёзного наследственного заболевания крови — и на улучшение качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с этим неизлечимым заболеванием. Национальный день донора крови и её компонентов, отмечаемый 20 апреля, призван выразить признательность всем донорам, безвозмездно жертвующим свою кровь и её компоненты ради здоровья и жизни нуждающихся.

Пермский КРТПЦ, таким образом, выражает поддержку инициативе, направленной на повышение осведомлённости общественности о проблемах, с которыми сталкиваются люди с заболеваниями крови, а также на подчёркивание важности заботы о здоровье и благополучии каждого человека.

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