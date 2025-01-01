В Перми на два месяца ограничат движение по улице Рабочей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 апреля по 16 июня 2025 года проезд по ул. Рабочей в Перми будет частично закрыт для автотранспорта на участке от ул. Академика Вавилова до дома №5 по ул. Рабочей, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

По информации, предоставленной ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края", временное ограничение движения связано с необходимостью обеспечения безопасности при проведении строительно-монтажных работ по прокладке инженерных сетей.

В минтрансе обратились к водителям с просьбой проявить терпение и учитывать данную информацию при планировании маршрутов. Рекомендуется заранее выбирать альтернативные пути объезда.

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