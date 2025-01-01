Зарплаты в нефтегазовом секторе в Прикамье упали на 16% В сфере строительства выросли почти на треть Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование предложений по заработной плате в разных секторах экономики Пермского края за первый квартал 2025 года, чтобы определить сферы с наибольшим ростом. Согласно результатам первых трёх месяцев, медианная предлагаемая зарплата в Пермском крае достигла 64 тыс. руб., что на 15% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

В 27 из 30 рассматриваемых отраслей экономики региона наблюдался рост предлагаемых зарплат. Наибольший скачок за первый квартал зафиксирован в сфере «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», где зарплаты увеличились на 30% и достигли 107,2 тыс. руб. Компании, предоставляющие услуги для населения, продемонстрировали рост доходов на 29%, до 64,7 тыс. руб. В индустрии HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе) заработная плата выросла на 27%, составив 59,8 тыс. руб.

В трёх отраслях зарплатные предложения в первом квартале уменьшились. Наиболее существенное снижение коснулось компаний, занимающихся перевозками, логистикой, складами, ВЭД, где медиана предлагаемой зарплаты упала на 63% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составила 68,9 тыс. руб. В секторе «Нефть и газ» доход снизился на 16%, до 92 тыс. руб., а в «Тяжёлом машиностроении» зарплаты сократились на 7%, до 76,4 тыс. руб.

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