Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский писатель Павел Селуков подписал договор на новый роман «Пограничник» выйдет в «Редакции Елены Шубиной» Поделиться Твитнуть

Павел Селуков

Владислава Кузнецова

«Пролетарский писатель» родом из Перми Павел Селуков заключил договор с издательством «Редакция Елены Шубиной» на издание нового романа. Ориентировочный срок релиза «Пограничника» (18+) — август-сентябрь 2025 года.

Павел Селуков является автором пяти изданных книг: сборников рассказов «Халулаец» (18+), «Добыть Тарковского» (18+), «Как я был Анной» (18+), «Рагнарёк, или Попытка присвоить мир» (18+) и романа «Отъявленные благодетели» (18+), вышедшего в издательстве АСТ в 2024 году. Писатель в 2020 году вошёл в шорт-лист двух главных литературных премий России — «Национальный бестселлер» и «Большая книга» — со сборником «Добыть Тарковского», а в 2021 году был удостоен премии имени Валентина Катаева за рассказ «Эмигрант из Беднолэнда» (18+). Активно публикует короткие рассказы на своей страничке ВКонтакте.

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