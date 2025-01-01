В раздевалке производственной базы в Перми скончался рабочий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала расследование инцидента, приведшего к гибели сотрудника ООО «ПАКТ», специализирующегося на аренде и управлении недвижимостью.

Согласно уведомлению от работодателя, 11 апреля утром работник 1972 г.р., занимавшийся комплексным обслуживанием зданий, был найден мёртвым в раздевалке на производственной базе по ул. Промышленной, 40 в Перми.

Создаётся комиссия для расследования данного происшествия с целью выяснения обстоятельств и установления причин смерти. Планируется тщательный анализ документации, регламентирующей трудовую деятельность погибшего, включая график работы и отдыха. Также ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, пояснили в инспекции.

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев подчеркнул, что в случае выявления нарушений трудовых норм будут применены административные меры воздействия.

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