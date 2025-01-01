Пермские власти объявили торги на шесть автобусных маршрутов Стоимость контрактов — 380 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок объявлены торги на обслуживание шести автобусных маршрутов, которые курсируют из Закамска в центр города. Об этом сообщает «Рифей».

Речь идёт о маршрутах №2 («ДДК им. Кирова — Центральный рынок»), №20 («М/р Новый Крым — Центральный рынок»), №52 («М/р Водники — Комсомольская площадь»), №60 (ДДК им.Кирова — Комсомольская площадь»), №64 (ДДК им. Кирова — Пермь II») и №80 (ДДК им. Кирова — Ипподром»).

Стоимость двух контрактов составила 380 млн руб. Начальная стоимость контракта на маршруты №20, 52 и 64 составляет 192 млн руб., а на маршруты №2, 60 и 80 (второй контракт) — 188 млн руб.

Заявки принимаются до 21 апреля.

Контракты должны заключить на период с 1 июня до 1 декабря этого года. Планируется, что на первых трёх маршрутах (№2, 60 и 80) будут эксплуатироваться автобусы не ранее 2024 года выпуска, а на вторых трёх (№20, 52 и 64) допускаются автобусы до 5 лет.

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