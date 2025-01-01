На этой неделе в Прикамье ожидается значительное потепление Температура воздуха может прогреться до +15 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, предстоящая неделя принесёт в Пермский край тепло. Так, 14 апреля ещё будет сохраняться влияние умеренно холодной воздушной массы, однако уже днём в понедельник она начнёт прогреваться.

«Ветер в течение дня будет слабым. Температура воздуха ночью по краю в пределах 0…-5˚ и -1…-3˚ в Перми, днём можно ожидать потепление до +2…+7˚ по краю и около +5…+6˚ в Перми», — отметили метеорологи.

На смену прогреванию умеренной холодной массы придёт значительное потепление до +10…+15˚. Оно прогнозируется 15 апреля, когда по периферии усиливающегося над Поволжьем антициклона начнёт поступать тёплый воздух с Южной Европы. Однако пока такая волна тепла будет непродолжительной — на 1-2 дня, сообщили синоптики.

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