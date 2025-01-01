В Пермском крае за 107 миллионов продают полуостров Объявление появилось на сайте «Авито» Поделиться Твитнуть

В Прикамье выставили на продажу полуостров площадью 320 соток, который находится в п. Камский Добрянского округа, в 11 км от Перми. Цена вопроса — 107 млн руб. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

На земельном участке, выставленном на продажу, находятся пять бревенчатых домов: два из них площадью 178 и 248 кв. м, а три других — по 200 кв. м. В каждом доме есть гостиные, спальни, гардеробные, санузлы и котельные. Ко всем коттеджам подведены необходимые коммуникации: водоснабжение и электричество. В собственности продавца находится 1,2 га земли, а дополнительно в долгосрочной аренде ещё 2 га.

«В доме из бревна прекрасно дышится, воздух не отягощён искусственными материалами. Из окон домов открываются просторы с видом на реку и лес», — говорится в объявлении.

Также сообщается, что до полуострова из центра Перми можно доехать на автомобиле за 1 час. До полуострова можно также добраться на катере, так как на участке есть собственная пристань.

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