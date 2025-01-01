В Перми чиновники через суд требуют снести объекты НТО на шоссе Космонавтов Владельцу дали 10 суток на демонтаж Поделиться Твитнуть

Администрация Индустриального района Перми потребовала снести четыре незаконных киоска около ш. Космонавтов, 347. Чиновники подали соответствующий иск в Арбитражный суд Пермского края к предпринимателю Тахиру Кадырову. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

В материалах дела указано, что демонтаж спорных объектов собственник должен выполнить в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу решения суда. Если оно не будет исполнено, то с ответчика взыщут неустойку 15 тыс. руб. в день.

Кроме того, районные власти подали иск о том, чтобы суд принял обеспечительные меры в виде запрета ответчику распоряжаться некапитальными сооружениями и перемещать их в границах этого земельного участка. Но суд отклонил ходатайство.

В павильонах, которые требует снести администрация, находятся продуктовые магазины, точка общепита, а также табачный магазин и торгово-производственная компания, занимающаяся созданием памятников.

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