В Перми начал работу официальный портал Молодёжной столицы России 2025 года Здесь можно ознакомиться с информацией об основных направлениях развития молодёжи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 12 апреля, в День космонавтики, начал работу официальный портал Молодёжной столицы России 2025 — molodperm.ru. Здесь можно ознакомиться с информацией об основных направлениях развития молодёжи. в частности, об образовании, карьере, творчестве, спорте, креативных индустриях, добровольчестве, поддержке инициатив. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Так, например, в разделе «Билеты» можно посмотреть тематические подборки. В частности, относительно креативных индустрий можно узнать о ближайших событиях в этой сфере, доступных образовательных программах и возможностях профессионального роста.





Кроме этого, можно здесь же изучить афишу мероприятий, которые будут проводиться в рамках статуса Перми в качестве молодёжной столицы страны.





«В Пермском крае создаются условия для того, чтобы молодёжь была заинтересована продолжать жить, учиться, развивать свои профессиональные знания именно на родной земле. Уверен, что портал станет удобным инструментом для знакомства с городом как для гостей Перми, так и для нашей молодёжи», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.





Напомним, статус Молодёжной столицы Перми присвоили в декабре 2024 года по итогам народного голосования и экспертной оценки.





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