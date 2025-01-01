В Пермском крае за сутки произошло семь пожаров
Из них два случились в краевой столице
В Пермском крае за сутки, 11 апреля, произошло семь пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Так, два пожара случилось на территории краевой столицы, два — в Пермском муниципальном округе, а также по одному на территориях Частинского, Соликамского и Чусовского муниципальных образований.
В результате пожаров погибших нет, но пострадал один человек.
В целях стабилизации обстановки с пожарами сотрудники МЧС провели 1,7 тыс. обходов мест проживания жителей, проинструктировали о мерах безопасности 3 тыс. человек, распространили 2,4 тыс. листовок.
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