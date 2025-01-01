В Пермском крае за сутки произошло семь пожаров Из них два случились в краевой столице Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за сутки, 11 апреля, произошло семь пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Так, два пожара случилось на территории краевой столицы, два — в Пермском муниципальном округе, а также по одному на территориях Частинского, Соликамского и Чусовского муниципальных образований.

В результате пожаров погибших нет, но пострадал один человек.

В целях стабилизации обстановки с пожарами сотрудники МЧС провели 1,7 тыс. обходов мест проживания жителей, проинструктировали о мерах безопасности 3 тыс. человек, распространили 2,4 тыс. листовок.

«Уважаемые жители и гости Пермского края! Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: пожар легче предупредить, чем устранять его последствия!» — говорят в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.