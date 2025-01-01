Жителей Пермского края предупредили о непогоде 13 апреля Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МЧС Пермского края предупреждает жителей региона о непогоде в воскресенье, 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях, пишет ВЕТТА.

Так, по данным Пермского ЦГМС, в этот день в отдельных районах региона ожидается отложение мокрого снега. В ночь прогнозируются сильные порывы ветра до 17 метров в секунду, отмечают синоптики.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Прикамье похолодает до +2...+7 градусов, ночью будет около 0. В связи с непогодой в регионе могут произойти обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах, увеличение количества ДТП.





Жителей края также попросили не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

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